«Россети Северный Кавказ» открыли сезон студенческих отрядов

Фото: «Россети Северный Кавказ»

На старейшем энергообъекте краевого центра – подстанции 110 кВ «Западная» – энергетики «Россети Северный Кавказ» дали старт новому сезону студенческих отрядов.

С сегодняшнего дня 30 студентов Северо-Кавказского федерального университета и Ставропольского государственного аграрного университета в составе отрядов «Высота» и «Тесла» вольются в многотысячный коллектив энергокомпании. На протяжении месяца бойцы будут познавать будущую профессию в окружении профессионального состава специалистов на энергообъектах электросетевого комплекса Ставрополья.

Летний трудовой сезон станет для ребят не только полезным, но и разнообразным. Энергетики филиала «Ставропольэнерго» подготовили насыщенную программу. Так, студотрядовцам предстоит работа в различных электротехнических службах, посещение энергообъектов, участие в мероприятиях социального и просветительского характера.

На время трудового сезона с каждым участником студотряда будет заключен трудовой договор. Бойцов обеспечат спецодеждой, необходимыми средствами защиты. Перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей, все пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности, стажировку с последующей проверкой знаний и получат допуск к самостоятельной работе.

За каждым молодым специалистом закрепят опытного наставника. Студентам будет выплачиваться заработная плата, а период работы в энергокомпании войдёт в их трудовой стаж, что поможет при трудоустройстве после окончания учебы.

«Для каждого из нас это не только наработка практического опыта, но и отличная возможность проявить лидерские и организаторские способности, найти новых друзей», – поделились своими целями стройотрядовцы.

Энергетики компании готовы оказать необходимую поддержку будущим коллегам, чтобы трудовой сезон для них был интересным и принёс массу новых знаний и впечатлений.