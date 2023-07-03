От властей Курского округа Ставрополья потребовали следить за нацпроектом

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Курском округе Ставрополья местную администрацию обязали следить за строительством дошкольного учреждения по нацпроекту. Прокуратура вместе с подрядчиком и представителем властей муниципалитета приехали на объект, чтобы осмотреть его, послушать застройщика. Также рассмотрели вопрос о сроках работ, чтобы убедить, что их не срывают.

— В ходе проверки выявлены факты осуществления ненадлежащего контроля за ходом строительства со стороны администрации Курского муниципального округа, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В адрес и. о. главы администрации округа внесли представление, которое находится на рассмотрении. Окружная прокуратура следит за реакцией на прокурорский акт и за эффективностью мер, направленных на своевременное и качественное исполнение работ.