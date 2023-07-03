Сотрудники ГИБДД со Ставрополья навестили спасенного ими на трассе ястреба

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставрополья сотрудники ГИБДД в свой профессиональный праздник решили навестить спасенного ястреба, которого назвали Тимофеем. Три месяца назад на трассе «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» автоинспекторы нашли маленького хищника, у него был ранен глаз и повреждено крыло. Птица сама просила помощи, прыгнув сотрудникам в руки.

Правоохранители увезли ястреба в окружную ветеринарную станцию. Специалисты вылечили птицу, но пришли к однозначному выводу – летать он больше не сможет. Тимофею нашли дом в экзотариуме Кисловодске, где он исправно питается и наслаждается пернатой жизнью.

— В свой профессиональный праздник автоинспекторы решили навестить подопечного. Тимоша значительно окреп, исправно питается и не отказался от лакомства, которое ему привезли полицейские, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ведомство уточняет, что сотрудники продолжат навещать пернатого друга. И все же сотрудники экзотариума не совсем довольны местом жизни ястреба, пытаясь найти для него вольер с еще большим пространством. По их мнению, птице тесновато.