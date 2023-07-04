За рестораном в Осетии в запрещенном для купания озере утонул 15-летний парень

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

В Северной Осетии в запрещенном для купания озере за ресторанным комплексом утонул 15-летний парень. На экстренный телефон 112 поступило сообщение о происшествии, по словам очевидцев, подростки не первый раз решили искупаться в водоеме, но на этот раз один из них не вынырнул.

На место приехало водолазное подразделение Северо-осетинского поисково- спасательного отряда МЧС России. Также там работают психологи МЧС.

— К поисковым работам привлекаются 3 единицы техники и 10 человек личного состава.Водолазы СОПСО МЧС России обнаружили тело подростка на дне водоема, – пишет пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Тело подростка передали правоохранительным органам. Сотрудники разбираются в причинах произошедшего и том, почему молодые люди приходят купаться на озеро, в которое запрещено заходить.