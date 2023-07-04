Пожилой водитель на Ставрополье врезался в припаркованный грузовик и погиб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья, на 33 километре трассы «Новоалександровск – Григорополисская – Армавир», водитель ВАЗ-21065 разогнал автомобиль до опасной скорости, на которой не справился с управлением. Автомобиль снесло в сторону припаркованного грузовика «CANC», в который машина и врезалась. На место вызвали медиков и автоинспекторов.

— От полученных травм 60-летний водитель легкового автомобиля, житель Новоалександровска, скончался. За последние 2 года погибший 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Больше всего водитель получил штрафов за нарушение скоростного режима. У него взяли кровь для обнаружения состояния опьянения. По факту аварии началась проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.