На Ставрополье 42-летний местный житель застрелил знакомого из ружья

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Георгиевске на Ставрополье 42-летнему жителю поселка Ульяновка грозит срок по обвинению в убийстве знакомого. Вечером 18 июня этого года злоумышленник и потерпевший распивали алкоголь в одном из домов, и тут между ними вспыхнул конфликт, который перерос убийство.

— В ходе конфликта фигурант выстрелил в 42-летнего потерпевшего из имеющегося у него дома охотничьего ружья. От полученных травм потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На фигуранта завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, следователи собирают доказательства вины обвиняемого, расследование продолжается.