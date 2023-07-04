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НовостиОбщество4 июля 2023 9:48

В КРЧ за два месяца до столетнего юбилея умерла ветеран Великой Отечественной

Мария Хутова воевала на Курской Дуге, была командиром отряда радистов и была удостоена множества наград
Маргарита КОТОВА
Фото: социальные сети главы КЧР Рашида Темрезова

Фото: социальные сети главы КЧР Рашида Темрезова

Менее чем за два месяца до столетнего юбилея в Карачаево-Черкесии умерла ветеран Великой Отечественной Мария Хутова. В годы войны она воевала на Курской Дуге, была командиром отряда радистов, была удостоена множеством наград. Об утрате сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Мария Хутова получила медали «За отвагу», «За победу над Германией» и другие. В мирное время она работала в Усть-Джегуте на заводе ЖБИ бухгалтером, а сейчас незадолго до юбилея стало известно о ее кончине.

— Прожив достойную жизнь, до последнего дня она была окружена любовью и заботой близких. Горько терять людей героического поколения, спасших мир от нацизма и подаривших нам будущее, – написал Рашид Темрезов в социальных сетях.