Два человека погибли и три пострадали в перевернутой машине на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Курском округе Ставрополья из-за нарушения скоростного режима на 76 километре трассы «Новопавловск – Курская – Моздок» перевернулся «Форд Мондео». Водитель иномарки разогнал авто до опасной скорости, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, а после – в поле, где перевернулся.

— От полученных травм из-за непристегнутых ремней безопасности погибли 61-летний и 36-летняя пассажиры. 49-летний водитель и его двое детей (7-летняя девочка и 15-летний мальчик) доставлены в больницу, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В автомобиле сидела семья из Дагестана, которая направлялась в гости в Курский округ. Дети были пристегнут в момент аварии, что спасло им жизнь, водитель не является злостным нарушителем правил дорожного движения. Экспертиза покажет, был ли автомобилист трезвый во время ДТП, по факту происшествия проводится проверка.