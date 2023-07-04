Власти Кабардино-Балкарии готовы к расширению цифрового партнерства

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Кабардино-Балкарии.

Динамику роста инвестиционного и ESG-потенциала Кабардино-Балкарии обсудил глава региона Казбек Коков с представителями Сбера. Речь шла и о ключевых жилищных, лизинговых проектах, а также о дальнейшем цифровом взаимодействии.

Как отметил глава Кабардино-Балкарии, в республике ведется активное развитие безналичных платежей в транспорте, ЖКХ, образовании, медицине, при оплате товаров и услуг в городской и сельской местности. При этом важным сегментом остается жилищное строительство и льготные ипотечные программы.

- Банк обслуживает около половины физических лиц и предпринимателей республики. Плодотворное сотрудничество в интересах региона и его жителей будем поддерживать, - сказал Коков.

Поддержка строительной отрасли остается одним из ключевых направлений совместной работы. Так, в прошлом году были приняты решения о финансировании двух новых жилищных проектов в КБР с использованием эскроу-модели расчетов. Стоит отметить, что эта модель способствует и росту регионального рынка ипотеки.

В 2022 году республиканский бизнес получил более 6.7 млрл рублей кредитов. Из них крупный и средний – 3,8 млрд рублей, малый – около 2,7 млрд рублей. Льготное кредитование также является одним из важных направлений работы. В прошлом году по программам с господдержкой компании получили 2,5 млрд рублей, а за первые четыре месяца текущего года – 366 млн рублей, из них две трети – на поддержку промышленных производств и около трети - для агробизнеса.

В 2023 году в республике планируется запуск ряда крупных агропроектов, поддержку получат также застройщики, бизнес в сфере туризма, здоровьясбережения и малые предприниматели всех направлений.

Помимо прочего в КБР уже реализуется несколько цифровых проектов. К примеру, «Цифровой двойник» Нальчика помогает врачам в дистанционном мониторинге пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и в диагностике заболеваний. Проект также нацелен на внедрение дистанционного здоровьесбережения среди социально ответственного бизнеса.

По данным Сбера, уже сегодня республика Кабардино-Балкария является одним из лидеров на Северном Кавказе по развитию проектов с использованием лизинга, внедрению «Карты жителя», кибербезопасности работы госорганов и частных компаний, а также в комплексной цифровой и ESG-трансформации региона.