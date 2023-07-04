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НовостиПроисшествия4 июля 2023 10:42

Пенсионер из Ставрополя отдал 900 тысяч рублей лжеброкеру в попытке заработать

Мошенника ищут сотрудники полиции
Данил ЮРКОВ
Лжеброкер обманул пенсионера из Ставрополя на 900 тысяч рублей

Лжеброкер обманул пенсионера из Ставрополя на 900 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ставрополе 65-летнему местному жителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской фирмы. Собеседник предложил пенсионеру инвестировать деньги, чтобы заработать. Потерпевший согласился и отдал злоумышленнику 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Спустя время мужчина не получил обещанной финансовой выгоды. Когда потерпевший не смог вывести свои денежные средства с якобы брокерского сайта, он обратился за помощью к полицейским, – пишет ведомство.

На мошенника завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сотрудники полиции ищут злоумышленника, чтобы наказать по закону. Расследование продолжается.