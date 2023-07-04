Экс-директора фирмы из Ставрополя осудят за уклонение от налогов на 197 млн

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе бывший директор организации пойдет под суд за уклонение от налогов. Обвиняемый с с июля 2015 года по апрель 2017 года с помощью фиктивных, которые предоставлял в налоговую, не выплатил 197 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР и прокуратуры Ставропольского края.

— Уклонился от уплаты налогов путем совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций, изготовления и предоставления в налоговый орган документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, – сообщили в СКР.

На директора завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Сейчас расследование завершили.

— Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – пишет прокуратура.