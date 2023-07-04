Подрядчик сорвал сроки благоустройства на Октябрьской Революции в Ставрополе

Подрядчик сорвал сроки работ в Ставрополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе прокуратура проверила ход работ по благоустройству проспекта Октябрьской Революции в Ставрополе и поняла, что подрядчик сорвал сроки. Между комитетом городского хозяйства администрации города и организацией был составлен контракт на работы, однако договор был нарушен.

— Однако в нарушение требований закона подрядчиком предусмотренные контрактом работы фактически не выполнялись, в настоящее время процент строительной готовности объекта составляет лишь 30%, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура внесла представление в адрес подрядчика об устранении нарушений. Ведомство следит за рассмотрением акта реагирования и продолжении работ по благоустройству, чтобы они были выполнены в срок.