Взял кредит наличными? Можешь выиграть автомобиль или телефон!

Фото: банк Уралсиб

Кроссовер от известного производителя или статусный телефон? Ответ на этот вопрос получат взявшие кредиты наличными в банке Уралсиб. Именно среди них будут разыгрываться призы: автомобиль или один из десяти смартфонов 14-й серии. Главное сейчас не упустить свой шанс и испытать судьбу.

Чтобы стать счастливым обладателем одного из призов нужно с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно оформить кредит наличными деньгами в банке Уралсиб и аккуратно его выплачивать, не допуская просрочек и не возвращая досрочно.

Победителей представители банка рандомно определят до 15 октября 2023 года, а затем вручат им призы (это произойдет до 30 ноября 2023 года включительно). Как стать участником и выиграть автомобиль или один из смартфонов, а также все подробности мероприятия, точные сроки, порядок проведения и прочие нюансы можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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