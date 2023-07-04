В банке Уралсиб появилась новая ипотечная программа

Фото: банк Уралсиб

Россияне, подпадающие под стандартные государственные программы ипотечного кредитования «Ипотека для семей с детьми» или «Ипотека с господдержкой», смогут позволить себе больше вместе с банком Уралсиб и его новым проектом «СверхЛимит». Последний предназначен для клиентов, которых не устраивает максимальная сумма стоимости жилья, официально определенная для данных программ.

Взять больше денег для покупки квартиры или дома в ипотечный кредит с господдержкой можно уже сейчас. Уралсиб и его новая программа «СверхЛимит» обеспечивают повышенную сумму на условиях ранее выпущенных продуктов банка - «Новостройка» либо «Ипотека на первичном рынке».

В двух столицах (Москве и Санкт-Петербурге) максимальная сумма сейчас достигает тридцати миллионов рублей, то же самое – в населенных пунктах Ленинградской и Московской областей. В остальных регионах, включая Краснодарский край, высшая отметка кредита поднимется до пятнадцати миллионов рублей.

Чтобы узнать больше о линейке ипотечных продуктов, уточнить условия получения кредита и дистанционно оформить заявку можно позвонить по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), зайти на сайт УРАЛСИБ» или же в любое ближайшее отделение банка.

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