«Общий сбор» в Невинномысске собрал почти тонну мусора

Фото: Невинномысский Азот

Почти тонну мусора собрали молодые специалисты Невинномысского Азота в рамках всероссийского конкурса «Общий сбор», который является частью акции по очистке берегов водоемов «Вода России».

Много лет волонтеры предприятия активно участвуют в природоохранных акциях и мероприятиях, которые проводит краевая общественная организация «Экологический патруль». На этот раз молодые специалисты решили попробовать свои силы не только в уборке, но и в подготовке и проведении субботника самостоятельно, а для дополнительного стимула подали заявку на участие в экоконкурсе «Общий сбор».

Фото: Невинномысский Азот

Азотовцы выполнили все необходимые требования и успешно справились с наведением чистоты. Чтобы отслеживать прогресс, кураторы проекта просят предоставить точные координаты места уборки, количество участников, и, конечно, итоговые цифры субботника.

Помощь в проведении акции оказала заводская "первичка" Росхимпрофсоюза. Молодые специалисты вместе со своими более старшими коллегами собрали 45 мешков мусора. Чаще всего в пакеты попадали пластик и стекло, был и крупногабаритный «улов» - покрышки и строительный хлам. Этот участок берега – одно из мест отдыха невинномысцев, поэтому работы хватает всегда.

Всего в порядок привели 1 километр береговой линии, собранный мусор сразу вывезли, а данные о результатах разместили на сайте конкурса «Общий сбор». Невинномысск стал чище, а молодые специалисты получили опыт организации и проведения крупных мероприятий.