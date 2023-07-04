Из горящей многоэтажки в Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

В Нарткале в Кабардино-Балкарии загорелся многоэтажный жилой дом. На место выехали пожарные, оказалось, огнем охвачена квартира на втором этаже восьмиэтажки. Специалисты эвакуировали девять жильцов, а двум людям понадобилась помощь.

— В 14:38 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте происшествия по рангу пожара 1 БИС привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 19 человек и 4 единицы техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Причина возгорания устанавливается специалистами. Ведомство напоминает о важности соблюдать правила противопожарной безопасности, так как от этого может зависеть жизнь. Пострадавших в этом пожаре не было.