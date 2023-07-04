На Ставрополье нашли желающую жить отдельно от родителей 16-летнюю девушку

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставрополья следователи нашли 16-летнюю девушку, по факту пропажи которой завели уголовное дело. Расследование продолжается, и правоохранительные органы разбираются, что стало причиной исчезновения. Со слов несовершеннолетней, она сама ушла из дома, так как хотела жить самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Благодаря грамотному взаимодействию сотрудников СКР и МВД молодую девушку удалось найти. Выяснилось, что желая жить самостоятельно, она уехала в город Пятигорск. Никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было, – пишет ведомство.

Следователи продолжает опрашивать девушку и выясняет все обстоятельства, по которым она решила сбежать из дома. Не исключено, что она подвергалась насилию, из-за чего решила сбежать. Правоохранители проводят с ней беседу по поводу последствиях самовольного ухода из дома.