Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:50

На Ставрополье нашли желающую жить отдельно от родителей 16-летнюю девушку

Девушка сбежала из дома в Пятигорск, так как хотела съехать и жить сама
Маргарита КОТОВА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставрополья следователи нашли 16-летнюю девушку, по факту пропажи которой завели уголовное дело. Расследование продолжается, и правоохранительные органы разбираются, что стало причиной исчезновения. Со слов несовершеннолетней, она сама ушла из дома, так как хотела жить самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Благодаря грамотному взаимодействию сотрудников СКР и МВД молодую девушку удалось найти. Выяснилось, что желая жить самостоятельно, она уехала в город Пятигорск. Никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было, – пишет ведомство.

Следователи продолжает опрашивать девушку и выясняет все обстоятельства, по которым она решила сбежать из дома. Не исключено, что она подвергалась насилию, из-за чего решила сбежать. Правоохранители проводят с ней беседу по поводу последствиях самовольного ухода из дома.