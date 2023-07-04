Бастрыкин поручил разобраться в нападении на журналистку и адвоката в Грозном

Фото: тг-канал Ксении Собчак / Архив КП

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Руководитель федерального ведомства потребовал доклад о результатах расследования.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта в Грозном 4 июля, когда Милашина и Немов направлялись на слушание приговора Заремы Мусаевой, супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни. Неизвестные остановили их машину и напали на журналистку и адвоката.

Милашину облили зеленкой, а также обрезали ей волосы. Адвоката Немова ударили ножом в ногу. Обоих пострадавших сильно избили и уничтожили их личные вещи и документы.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике провести тщательную проверку этих событий и представить доклад о произошедшем.