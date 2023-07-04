Житель КБР попался на попытке сбыть больше 37 граммов сильнодействующих веществ

Жителя КБР поймали на попытке сбыть сильнодействующие вещества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии задержали 43-летнего местного жителя. У него при себе оказались полимерный сверток с тремя таблетками белого и тремя капсулами желтого цветов, в машине подозреваемого оказалось еще пять упаковок с надписью «Трамадол». Сотрудники полиции обыскали дом злоумышленника и нашли пять таких же упаковок.

— Проведенная экспертиза показала, что все представленные на исследование препараты содержат в своем составе сильнодействующие вещества «Трамадол», массой 36,5 грамма, и «Прегабалин», весом 1,38 грамма, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по КБР.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере). Фигуранта посадили под домашний арест, расследование продолжается.