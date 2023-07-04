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НовостиПроисшествия4 июля 2023 14:13

Житель КБР попался на попытке сбыть больше 37 граммов сильнодействующих веществ

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жителя КБР поймали на попытке сбыть сильнодействующие вещества

Жителя КБР поймали на попытке сбыть сильнодействующие вещества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии задержали 43-летнего местного жителя. У него при себе оказались полимерный сверток с тремя таблетками белого и тремя капсулами желтого цветов, в машине подозреваемого оказалось еще пять упаковок с надписью «Трамадол». Сотрудники полиции обыскали дом злоумышленника и нашли пять таких же упаковок.

— Проведенная экспертиза показала, что все представленные на исследование препараты содержат в своем составе сильнодействующие вещества «Трамадол», массой 36,5 грамма, и «Прегабалин», весом 1,38 грамма, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по КБР.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере). Фигуранта посадили под домашний арест, расследование продолжается.