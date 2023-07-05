В конце рабочей недели на Ставрополье ожидается жара до +39 градусов

Жара до +39 градусов ожидается на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в конце рабочей недели ожидается сильная жара, солнечность отсутствие осадков и сильный ветер. В среду, 5 июля, днем в регионе температура поднимется до +33-38 градусов, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами 11-14 м/с. В Ставрополе воздух прогреется до +33-35 градусов, ветер разгонется до 12-14 м/с.

Ночью четверга, 6 июля, температура воздуха не опустится ниже +17 градусов, а днем в регионе она поднимется до +33-38 градусов. При этом в ночное время ветер будет дуть без порывов, которые днем достигнут 15-18 м/с. В Ставрополе воздух прогреется до +33-35 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 16-18 м/с.

В пятницу, 7 июля, ночная температура будет аналогичной четвергу, однако все сутки на Ставрополье прогнозируют облачность. Уже днем в регионе воздух прогреется до +34-39 градусов, в Ставрополе – +34-36 градусов. Ветер будет дуть восточный и будет разгоняться до 18 м/с.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Также на Ставрополье в ближайшие дни очень высокий индекс ультрафиолетового излучения, который опасен для глаз и кожи. От 9 до 10 баллов из 12 возможных.