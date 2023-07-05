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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:35

В Невинномысске 15-летняя велосипедистка-нарушительница попала под колеса авто

Автомобиль сбил девочку, когда та решила переехать дорогу в неположенном месте
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Водопроводной в Невинномысске под колесами автомобиля оказалась 15-летняя велосипедистка. Предварительно, водитель минивэна «Nissan Elgrand» сбила девочку, когда та решила пересечь дорогу в 40 метрах от пешехода даже не спешившись.

Нарушение правил дорожного движения стоило юной велосипедистки травм. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшей и разбирательств.

— С тяжелой травмой головы и в состоянии контузии 15-летняя пострадавшая попутным транспортом была доставлена в больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем сидела 44-летняя местная жительница, которая была трезва, за последние два года она не получала штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.