Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Три улицы на юге Ставрополя перекроют в воскресенье, 16 июля, из-за чемпионата и первенства города по шоссейному велоспорту. Они пройдут на проспекте Российском, улице 45 Параллель и Перспективной. Ограничение введут в 10:30, вновь откроют дороги уже в 14:00, заявили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— На дистанцию выйдут около 100 сильнейших велосипедистов Ставрополя, Пятигорска, Ессентуков, Невинномысска и Георгиевска. Каждый участник преодолеет 15 километров в дисциплине «шоссе индивидуальная гонка на время», – пишет ведомство.

КАКИЕ УЛИЦЫ СТАВРОПОЛЯ ПЕРЕКРОЮТ 16 ИЮЛЯ ПО ВРЕМЯ ВЕЛОСОРЕВНОВАНИЙ

- Перспективная (от проспекта Российского до улицы Рассветной);

- по одной стороне дороги при движении по проспекту Российскому (от улицы Тухачевского до улицы 45 Параллель);

- улицу 45 Параллель (от проспекта Российского до улицы Рогожникова).

Объехать перекрытый участок можно по улицам Тухачевского, Рогожникова, Перспективной (от улицы Рассветной до улицы Колосистой), улице Колосистой, трасса «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская».