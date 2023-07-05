Шесть туристических зон Железноводска проверят на уровень радиации после жалоб

Шесть туристических зон Железноводска проверят на радиационный фон Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Железноводске после жалоб местный жителей проведут замер радиационного фона в шести туристических зонах. Как сообщили в администрации города-курорта, проверка будет проводиться в Пещерах вечной мерзлоты, селитряных скалах, Курортном парке, Курортном озере «30’Ка», вершине горы Железной и на гроте вечной мерзлоты.

— Радиационный фон на территории Железноводска остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о повышенном радиационном фоне в районе Пещеры Вечной мерзлоты, – уточнил мэр курорта Евгений Бакулин.

Для этого администрация закажет специальную экспертизу, которая поведет замеры. Уже сейчас места проверили дозиметром-радиометром, но точные результаты решили отдать экспертам. Туристические зоны будут обследованы на предмет повышенной радиации, однако в других местах проверка не предвидится.