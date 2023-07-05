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НовостиОбщество5 июля 2023 8:19

Шесть туристических зон Железноводска проверят на уровень радиации после жалоб

Местные жители пожаловались на высокий радиационный фон
Данил ЮРКОВ
Шесть туристических зон Железноводска проверят на радиационный фон

Шесть туристических зон Железноводска проверят на радиационный фон

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Железноводске после жалоб местный жителей проведут замер радиационного фона в шести туристических зонах. Как сообщили в администрации города-курорта, проверка будет проводиться в Пещерах вечной мерзлоты, селитряных скалах, Курортном парке, Курортном озере «30’Ка», вершине горы Железной и на гроте вечной мерзлоты.

— Радиационный фон на территории Железноводска остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о повышенном радиационном фоне в районе Пещеры Вечной мерзлоты, – уточнил мэр курорта Евгений Бакулин.

Для этого администрация закажет специальную экспертизу, которая поведет замеры. Уже сейчас места проверили дозиметром-радиометром, но точные результаты решили отдать экспертам. Туристические зоны будут обследованы на предмет повышенной радиации, однако в других местах проверка не предвидится.