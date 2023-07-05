Работника фермы со Ставрополья посадили на 7 лет за убийство коллеги

Работнику фермы на Ставрополье дали срок за убийство коллеги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александровском округе Ставрополья к 7 годам в колонии строго режима приговорили 52-летнего работника фермы. Ранним утром 20 декабря 2022 года ныне осужденный и потерпевший распивали алкоголь, но поссорились на почве ведения подсобного хозяйства.

— В ходе ссоры осужденный кухонным ножом нанес один удар в грудь потерпевшего. От полученных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте преступления, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Расследование завершилось, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решилась судьба фигуранта.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. Приговор вступил в законную силу.