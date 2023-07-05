Клиенты банка Уралсиб сегментов Премиум и Приват получат дополнительные возможности инвестирования

Фото: банк Уралсиб

Управляющая компания «Альфа-Капитал» уже более тридцати лет известна на отечественном рынке, в том числе - как профессиональный эксперт и стратегический инвестор. Благодаря сотрудничеству с ней наиболее активные пользователи банка Уралсиб категорий Private и Premium теперь смогут выйти на новый уровень в вопросах инвестирования, получив дополнительные преференции.

«Альфа-Капитал» сегодня считается одним из наиболее значимых игроков российского рынка, обладая широкой линейкой стратегий доверительного управления и привлекательными условиями для инвесторов. Новый партнер Уралсиба открывает для вкладчиков, клиентов банка, возможность вкладывать деньги выгодно, осознанно и безопасно.

Инвестиции сегодня считаются наиболее актуальным вложением свободных средств. Всю необходимую информацию потенциальным инвесторам предоставят специалисты любого отделения банка Уралсиб (где предусмотрено премиальное обслуживание). Либо персональный менеджер, прикрепленный к клиенту.

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