Три дела получил житель Дагестана за поставку 12,5 кг взрывчатки на Ставрополье

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Жителю Дагестана грозит крупный срок за попытку провезти взрывчатку в Ставропольский край. Оперативники получили информацию о преступлении злоумышленника и задержали его. Сотрудники установили три факта поставки средств поражения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

— Правоохранителями задокументировано три факта сбыта бризантного взрывчатого вещества – аммонита, в количестве 60 патронированных зарядов общим весом 12,5 кг и 60 электродетонаторов, – пишет ведомство.

На злоумышленника завели три уголовных дела по части 2 статьи 222.1 УК РФ за перевозку взрывчатых веществ. Фигуранта задержали прямо во время поставки очередной партии. Подозреваемого посадили в СИЗО, правоохранители ищут других участников преступления.