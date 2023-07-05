Вода в реке Калаус на Ставрополье поднялась до неблагоприятных отметок

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В Апанасенковском округе Ставрополья на территории села Воздвиженского есть риск выхода воды из русла реки Калаус, уровень которой поднялся до неблагоприятных отметок. Дома жителей приусадебных участков и дворов, расположенных в пойме, может затопить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Людям советуют заранее подготовить документы, одежду и двухсуточный запас продуктов и воды. По возможности следует заранее покинуть опасную территорию. Также стоит вывезти транспорт, освободить подвалы от вещей и продовольствия, создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей.

Ведомство сообщает, что категорически запрещено есть пищу, которая попала в воду из-за риска отравления. Первым делом при эвакуации надо помочь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. При выходе из дома надо отключить свет и газ.

По возвращению домой надо соблюдать меры предосторожности: сперва открываются окна и двери для проветривания (в случае, если произошла утечка газа). Свет включать нельзя, потому что есть опасность поломки проводки.