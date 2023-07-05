Тело купавшегося в запрещенном месте мужчины достали на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В селе Красногвардейском на Ставрополье во второй половине минувшего дня утонул 42-летний мужчина. Он купался и ловил руками рыбу в необорудованном для этого месте, спустя время он устал и решил вылезти из воды. Но мужчине стало плохо, и он начал тонуть, сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— На берегу находился сын отдыхающего. Увидев попавшего в беду отца, мальчик бросился ему на помощь. Но испугался и вернулся назад. Женщина с берега заметила тонущего и сразу же позвонила по номеру «112», – пишет ведомство.

Спасатели на лодке обследовали место купания потерпевшего, но поиски осложнялись из-за илистого дна. Спустя время тело мужчины нашли специалисты, его передали в руки правоохранительных органов. Ведомство просит людей купаться только в оборудованных для этого местах.