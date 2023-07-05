Экс-сотрудника полиции осудят на Ставрополье за взятку 50 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья осудят бывшего сотрудника ГИБДД за взятку. В феврале этого года злоумышленник предложил за 50 тысяч рублей избежать наказания водителю, которого поймали пьяным за рулем. Автомобилист рассказал об этом в УФСБ.

— После передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На сотрудника завели уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). После служебной проверки правоохранителя уволили с работы, теперь он ответит в суде за взяточничество.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.