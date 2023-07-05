Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 12:04

Экс-сотрудника полиции осудят на Ставрополье за взятку 50 тысяч рублей

Злоумышленник взял деньги, чтобы не забирать права у пьяного водителя
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья осудят бывшего сотрудника ГИБДД за взятку. В феврале этого года злоумышленник предложил за 50 тысяч рублей избежать наказания водителю, которого поймали пьяным за рулем. Автомобилист рассказал об этом в УФСБ.

— После передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На сотрудника завели уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). После служебной проверки правоохранителя уволили с работы, теперь он ответит в суде за взяточничество.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.