Без света в Предгорном округе остались три населенных пункта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Предгорном округе Ставрополья произошло аварийное отключение электричества в трех населенных пунктах. Причина происшествия неизвестна, написал в социальных сетях глава муниципалитета Николай Бондаренко. Вероятно, произошла авария из-за перегрева трансформатора на фоне сильной жары в регионе, точная причина устанавливается.

КАКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПРЕДГОРНОГО ОКРУГА ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА

- село Садовое;

- село Привольное;

- хутор Новая Пролетарка.

Всего без света сидит 420 абонентов, на место аварии выехала бригада РЭС. Причины отключения выясняются, а после устранят.