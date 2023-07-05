Директор предприятия на Ставрополье не заплатил налоги на 110 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Михайловске на Ставрополье директор коммерческого предприятия несколько лет не платил налоги и получил уголовное дело. С января 2018 года по декабрь 2020 года злоумышленник производил готовые корма для животных, содержащихся на фермах, но вот платить государству он не хотел. Фигурант приносил в налоговую декларации с недостоверными данными.

— В результате сумма неуплаченных фигурантом налогов превысила 110 миллионов рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверок, поступившие из ФНС России по Ставропольскому краю, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На директора завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Сейчас следователи собирают доказательства вины подозреваемого. Расследование продолжается.