Полтора килограмма разных наркотиков пытался сбыть житель Ставрополя

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В Ставрополе сотрудники полиции поймали 43-летнего местного жителя, при задержании пытался выкинуть странный пакет и убежать. Правоохранители поймали злоумышленника, у которого при себе, как оказалось, находилось полтора килограмма самых разных наркотиков.

— По заключению эксперта, в сумке у мужчины находились свыше полутора килограмм наркотических средств, в том числе мефедрон, амфетамин, метамфетамин, марихуана и кокаин, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Вещества злоумышленник хотел раскидать закладками по Ставрополю. За это на него завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигуранта посадили в СИЗО, расследование продолжается.