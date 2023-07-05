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НовостиОбщество5 июля 2023 13:52

Энергетики «Россети Северный Кавказ» на 14,5 % перевыполнили полугодовую программу по замене ветхого провода

Специалисты провели мероприятия, в том числе на повышение надежности электроснабжения
Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» с опережением календарного плана продолжают выполнять ключевые мероприятия, запланированные программой технического обслуживания и ремонтов текущего года.

В числе основных мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения округа, ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

Так, я январе-июне текущего года уже выполнен ремонт почти 190 км ЛЭП 35 кВ и выше (на 3 % превышен календарный план шести месяцев) и около 600 км ЛЭП 0,4 – 10 кВ (на 8,5 % больше запланированного объема).

Кроме того, энергетики заменили порядка 117 км ветхого провода, в том числе на самонесущий изолированный, который обладает повышенной прочностью, надёжностью и безопасностью. Этот показатель на 14,5 % превышает запланированные на полгода объёмы замены провода.

Основной объем мероприятий специалисты компании выполняют хозяйственным способом, что позволяет снизить затраты и повысить эффективность работ.