Житель Ставрополя взламывал шкафчики в раздевалке спортзала и воровал деньги

Ставропольца осудят за кражу 140 тысяч рублей из тренажерного зала Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ставрополе осудят 25-летнего местного жителя, который ножом взламывал вскрывал электронные замки шкафчиков для одежды в тренажерном зале и воровал деньги. Сотрудники полиции начали искать злоумышленника после того, как потерпевшие обратились к ним.

— Следствием установлена причастность обвиняемого к совершению семи подобных фактов. Общая сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей, которые злоумышленник потратил на личные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фигурант частично возместил ущерб, но это не освободило его от уголовного дела по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения. Там решится судьба злоумышленника.