Остановленный за нарушение житель Ставрополья получил срок за сбыт наркотиков

Жителя Ставрополья приговорили к 11 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске за административное правонарушение остановили жителя региона. Нарушителя доставили в отделение полиции, где при нем нашли и изъяли 20 полимерных свертком, внутри которых лежал крупный объем наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 20 полимерных свертков с веществом, содержащим наркотическое средство в крупном размере, – пишет ведомство.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

В суде фигуранта приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу и не подлежит обжалованию.