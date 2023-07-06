Внедорожник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Ессентуках

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Октябрьской в Ессентуках водитель внедорожника «Toyota RAV4» не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Машина наехала на пешехода, которая от столкновения получила серьезные травмы. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— Пешеход была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась. Ее личность устанавливается (на вид погибшей около 35-40 лет), – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию устроил 25-летний житель Минеральных Вод, он был трезвый, за последние два года не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия автоинспекторы начали проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.