Летние музыкальные вечера с концертами проведут в Ставрополе

Летние музыкальные вечера пройдут в Ставрополе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе проведут музыкальные вечера, первый из которых завершит 6 июля. На Комсомольском пруду в 19:30 сыграет духовой оркестр имени Осиновского Д.А. В пятницу, 7 июля, в 19:00 в «Лофте» пройдет открытое занятие по аргентинскому танго, в этот же день в 19:30 на Александровской площади пройдет концерт кавер-группы «Второе дыхание», сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Каждые выходные на открытых площадках проходят мероприятия в рамках акции «Лето в городе». Значимо, что участниками культурных и спортивных событий становятся творческие и креативные жители краевой столицы, – пишет ведомство.

День семьи, любви и верности, 8 июля, пройдет целый ряд концертов. В 17:00 на площадке у Детской школы искусств выступит группа «МьюзиСтайл», в 19:00 их на том же месте сменит группа «Ромашковый мед». Под Звездным небом в 18:00 песни исполнит вокальная студия «Nota Bene».

В воскресенье, 9 июля, на аллее Ботанического сада песни в 16:00 исполнят группа «NEWTONE» и вокальный ансамбль «45 параллель». Возле ДШИ в 18:00 выступит коллектив СГДК, одновременно с этим под Звездным небом себя покажет вокальный ансамбль «Рябушки».