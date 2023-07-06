Пьяный житель Ростовской области до смерти забил утюгом мужчину на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольском краю

В Апанасенковском округе Ставрополья осудят 18-летнего жителя Ростовской области, который до забил смерти жителя муниципалитета. Днем 9 ноября 2022 года в селе Дивном нашли тело 64-летнего мужчины, правоохранительные органы начали разбирательства и нашли злоумышленника.

— Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения с ранее ему незнакомым 64-летним мужчиной, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Ранним утром 9 ноября ныне обвиняемый сильно пьяный зашел в дом к потерпевшему и решил, что тот хочет совершить преступление против него. Злоумышленник взял утюг и стал, как он думал, защищаться: парень не менее 10 раз ударил потерпевшего бытовой техникой, а после нанес три удара ногами по разным частям тела.

— От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Осознав произошедшее, обвиняемый покинул домовладение и на попутном транспорте отправился в Ростовскую область, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе следствия он полностью признал свою вину. Сейчас расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение.