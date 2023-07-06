За незаконную вырубку 16 акаций и ясеней в Ставрополе завели уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ставрополе в районе улицы 1-я Промышленная арендатор земельного участка незаконно вырубал деревья. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту и убедилась в том, что злоумышленник срубил 16 акация и ясеней, что причинило ущерб в 96 тысяч рублей.

— Собранные материалы проверки направлены прокурором в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

На арендатора завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Ход и результаты расследования взяла на себя прокуратура, разбирательства продолжаются.