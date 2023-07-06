Автоинспекторы Ставрополья одними из первых в России получили электромобиль

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье автоинспекторы одними из первых получили электромобиль «Москвич-3е». Автопарк патрульных машин в регионе пополнился экологичным транспортом одним из первых в России. Новый автомобиль оборудовали так, чтобы сотрудникам было удобно замечать и ловить нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Электромобиль укомплектован по последнему слову техники: комплексом видеонаблюдения из 6 камер и сканера, которые не только производят мониторинг происходящего внутри и снаружи автомобиля, но и в автоматизированном режиме фиксируют основные нарушения ПДД, – пишет ведомство.

Так как электромобиль – это полностью экологичный транспорт, Госавтоинспекция региона решила отдать его спецбатальон ДПС Ессентуков, чтобы они патрулировали курортную трассу «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск».