Вкладывать юани: куда выгодно сегодня?

Фото: банк Уралсиб

Банк Уралсиб объявил о повышении ставок вкладов «Доход» в китайских юанях для сроков 181, 367 и 732 дней. Выплаты вкладчикам будут рассчитываться по соотношению исходной суммы, пакета услуг и срока вложений. А в итоге составят от 1,2% до 2,1% годовых.

Открыть вклад в линейке «Доход» несложно. Для этого достаточно зайти в онлайн-банк Уралсиба, либо в его любое обычное отделение. Необходимая сумма, которой должен располагать потенциальный вкладчик, начинается со ста тысяч CNY.

Чтобы узнать больше подробностей об условиях накопительных счетов и вкладов (в том числе – в валюте) можно обратиться в любое отделение банка Уралсиб, позвонить по бесплатному (по России) телефону 8-800-250-57-57 либо зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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