За сутки пожарные Ставрополья 15 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье за последние сутки пожарные 15 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров, риск возгорания растет из-за жары до +40 градусов. Погода заставила объявить в регионе экстренное предупреждение, специалисты приготовились к борьбе с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ПАСС.

— Только за 5 июля огнеборцы ПАСС СК 15 раз выезжали на тушение растительности. Один из таких пожаров произошёл вблизи села Султан Андроповского МО. Первым делом прибывшие на место происшествия пожарные ПЧ №152 увидели сильное задымление, – пишет ведомство.

В том пожаре загорелась озимая пшеница, причиной тому стало то, что никто не провел опашку поля и покосы. Несмотря на усилия пожарных и фермеров, огонь сжег примерно 10 гектаров зерновых культур, однако еще 20 гектаров удалось спасти.