Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края

Фото: управление пресс-службы и информолитики губернатора и правительства Ставропольского края

Президент России Владимир Путин проведет встречу в губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, она пройдет в Москве сегодня, 6 июля. Какие вопросы будут подниматься в рамках аудиенции, неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщили в ТАСС.

— Позанимается президент делами Ставропольского края, у него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович, – сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, такие встречи с главами регионов традиционны. На них обсуждаются дела субъектов страны, что произойдет и сегодня.