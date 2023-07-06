На Ставрополье ищут без вести пропавшего 68-летнего Дмитрия Иващенко

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья ищут без вести пропавшего 68-летнего Дмитрия Иващенко. Вечером 12 июня этого года пенсионер вышел из дома в районе дачного общества «Энегретик-2» в поселке Солнечнодольске, но после этого перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

— Приметы: на вид 67-70 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, нос средний. Особые приметы: имеется шрам на переносице, на правой руке носит серебряное кольцо, съемные верхние и нижние зубы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Пропавший был одет в светлые брюки, пиджак синего цвета с синими полосками, туфли черного цвета. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы найти пенсионера. Если у кого-то есть информация по поводу Дмитрия Иващенко, их просят обратиться по номерам телефона: : 8(865-45)2-05-39, 2-45-42, или в полицию 02 (102).