В Роспотребнадзоре рассказали о количество укушенных клещами на Ставрополье

С начала года на Ставрополье 3531 человек укусили клещи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье летом в разгар активности насекомых специалисты Роспотребнадзора начали бороться с клещами. Сотрудники обрабатывают пастбища, зоны отдыха, территории оздоровительных учреждений, а также ветеринары обрабатывают животных. С начала года, по состоянию на 30 июня, в регионе с паразитами в больницу пришел 3531 человек, причем 1448 из них – дети.

— Населению стоит проявлять осторожность при выходе не природу. Поскольку появилась новая генерация клещей. Они также питаются на местных млекопитающих, но риски и для людей сохраняются, – рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук.

Крымскую геморрагическую лихорадку после укуса клеща получили девять жителей Ставрополья, что не превышает показатели 2022 года. Клещевой боррелиоз обнаружили у 20 человек в Пятигорске, Ставрополе и Кисловодске.

Ирина Ковальчук уточнила, что 70% клещей заразны. Если человек обнаружил у себя клеща, следует незамедлительно обратиться в больницу для его удаления, а после 14 дней надо наблюдать за собой, чтобы при появлении симптомов болезни сразу пойти к врачам.