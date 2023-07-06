Два пьяных водителя на одной машине попались сотрудникам ДПС на Ставрополье

Два пьяных водителя сели за руль одной машины и по очереди попались сотрудникам ДПС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Георгиевске на Ставрополье автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой сидела 35-летняя местная жительница. В салоне стоял запах алкоголя, поэтому сотрудники решили, что водитель выпивала, но та сказала, что везет домой своего нетрезвого супруга. Правоохранители не поверили автомобилистке, поэтому предложили ей пройти тест на алкоголь.

— От прохождения освидетельствования на месте женщина отказалась и прошла процедуру в медучреждении, где прибор показал более 0,7 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Однако с показаниями гражданка не согласилась и подписала отказ от освидетельствования, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

После этого за руль сел пьяный супруг автомобилистки и начал поездку. Сотрудники сразу остановили машину и предложили пройти 49-летнему водителю тест на алкоголь. Он отказался и написал отказ от освидетельствования. На обоих нарушителей составили протоколы: им грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и 30 тысяч штрафа.