Мошенник обманул 95-летнюю жительницу Ставрополья на 460 тысяч рублей

Мошенник из Краснодара обманул 95-летнюю пенсионерку со Ставрополья Фото: Даниил ОПАРИН

В Пятигорске полицейские нашли 20-летний жителя Краснодара, который занимался мошенничеством. К правоохранителям пришла 95-летняя жительница курорта, которая рассказала о преступлении. Ей позвонил неизвестный и сказал, что родственница пенсионерки устроила аварию, но вопрос можно решить за деньги – для этого надо было передать 460 тысяч рублей курьеру.

— Под предлогом оказания помощи пострадавшей стороне собеседник убедил потерпевшую передать прибывшему курьеру более 460 тысяч рублей. Когда спустя время пенсионерка поняла, что попалась на уловки мошенников, она обратилась в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

Сотрудники полиции узнали, что 20-летний парень обманул пенсионерку, а во время разбирательств вскрылся еще один эпизод мошенничества, он во всем сознался. Сумма ущерба составила 730 тысяч рублей. На злоумышленника завели два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые будут соединены в одно производство.