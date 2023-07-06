С августа 2023 года в Минераловодском округе введут курортный сбор

Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставрополья с августа 2023 года введут курортный сбор для туристов. Для обсуждения этого вопроса депутаты собрались на совещании в региональной Думе, где прозвучало, что из-за закрытия аэропортов юга России поток пассажиров за полгода вырос на 33% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

— В рамках совещания также обсуждены ключевые направления, на которые пойдут средства курортного сбора в Минераловодском округе. Предполагается, что поступления от курсбора в нынешнем году составят 14,4 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе Думы Ставрополья.

Чиновники посетили международный аэропорт, железнодорожный вокзал и сквер, нуждающийся в благоустройстве. Они пришли к выводу, что надо повысить качество приема туристов. Также планируется создать межведомственную комиссию, которая будет работать развитием туризма и транспорта.