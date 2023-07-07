Четыре ярмарки выходного дня и 66 точек продажи овощей развернут в Ставрополе

Четыре ярмарки выходного дня и 66 точек акции «Овощи к подъезду» развернут в Ставрополе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе на выходных развернут четыре ярмарки выходного дня и 66 площадок акции «Овощи к подъезду», на которых можно купить урожай свежих овощей, ягод и фруктов. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, акция работает уже 10 лет, чтобы обеспечивать людей безопасными продуктами по доступным ценам.

— Сейчас в Ставрополе предусмотрено 66 точек для ежедневной торговли овощами и фруктами, на них размещены 132 автолавки. Площадки располагаются вблизи жилых домов, – уточнили в администрации.

Ярмарки выходного дня развернутся в субботу, 8 июля, на улице Васильева, 35/1, улице Ленина, 74/17 и улице Ленина, 328/11. В воскресенье, 9 июля, покупателей ждут на улице Серова, 466. Время работы площадок с 08:00 до 16:00. На них людям предложат молочную продукцию, мясные деликатесы, бакалею и другие товары.