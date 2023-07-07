Водитель-бесправник погиб в устроенной им аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставрополья, на 34 километре трассы «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», водитель машины «Форд Фокус» разогнался до опасной скорости, на которой не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

— От полученных травм на месте скончался 43-летний водитель, житель Изобильного. Его 37-летняя пассажирка доставлена в больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Погибший, как оказалось, никогда не получал водительского удостоверения, а машина принадлежит пострадавшей пассажирке. У мужчины имелись признаки опьянения, правоохранительные органы назначили экспертизы.

Другая смертельная авария произошла в Грачевском округе Ставрополья. Водитель «Лады Гранты» выбрал опасную скорость на участке, где проводится ремонт дороги. Автомобилист не справился с управлением, машина вылетела в кювет, где перевернулась.